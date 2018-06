Pd, convocata la Direzione Provinciale il 5 giugno

Condividi

La Direzione Provinciale del Pd di Catanzaro è convocata presso la sede del Pd Regionale di Lamezia Terme in via delle Nazioni per Martedì 05 Giugno c.a. alle ore 17.00 , per discutere e individuare tutte le azioni politico organizzative da intraprendere in seguito alla grave crisi politico istituzionale in atto nel paese. Si invitano tutti componenti la direzione alla massima puntualità e partecipazione. Lo rende noto il Segretario provinciale del Pd, Gianluca Cuda.