Messina, De Luca presenta la squadra: Mondello vicesindaco

Condividi

Come suo primo atto, il neo sindaco, Cateno De Luca, ha firmato il provvedimento per la nomina degli assessori municipali e del vicesindaco, Salvatore Mondello. E’ la settima Giunta a non essere eletta dal Consiglio comunale, come avveniva con il precedente ordinamento, ma scelta direttamente dal sindaco eletto.

L’Esecutivo avrà sette componenti, di cui tre donne e quattro uomini, che hanno giurato dinanzi il Segretario generale, Antonio Le Donne.

Questa la lista già ufficializzata degli assessori della nuova Giunta comunale: il vicesindaco Salvatore Mondello, nato a Messina, il 3.6.1970; Dafne Musolino, nata a Messina, il 4.12.1974; Giuseppe Scattareggia, nato a Messina, il 28.11.1966; Carlotta Previti, nata a Roma; il 2.7.1968; Massimiliano Minutoli, nato a Messina, il 21.05.1970; Alessandra Calafiore, nata a Messina, il 19.04.1973; e Roberto Vincenzo Trimarchi, nato a Santa Teresa Riva, il 26.02.1951. Il sindaco Cateno De Luca ha quindi concluso: “Ho predisposto una delibera in cui chiedo ai dirigenti comunali di verificare se gli atti emanati negli ultimi quarantacinque giorni abbiano il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità. Caso contrario chiedo di revocare i medesimi in autotutela”.