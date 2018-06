Manifestazione nazionale per le assunzioni di tutti i precari dei Vigili del Fuoco

Condividi

L’Unione Sindacale di Base Nazionale del comparto dei Vigili del Fuoco, insieme a tutti i Lavoratori precari VV.F., ha proclamato la manifestazione nazionale per rivendicare il diritto all’assunzione, come appunto è stato previsto dalla tanto rinomata Risoluzione Fiano e conseguenzialmente immessa nella Legge di Stabilità per il 2018.

Ecco perchè giorno 26 c.m. dalle ore 09:00 tutta USB insieme a tutti i Lavoratori precari VV.F., presiederenno ogni Prefettura Territoriale di ogni singola Provincia di tutte le regioni di tutta Italia, proprio per rivendicare quello che è stato attuato e promulgato sulla G.U. il 29 dicembre 2017 n. 302 – LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE PRECARIO VV.F. . Ogni delegazione USB VV.F. territoriale consegnerà al Prefetto territoriale tutta la documentazione di sollecito inerente a questa situazione, da inviare tempestivamente al Sottosegretario di Stato Sen. Stefano Candiani, affinchè si dia il via al Bando di Stabilizzazione emanato dalla setssa Legge del dicembre scorso. Mentre tuitti i Lavoratori precari VV.F. saranno in tutte le piazze italiane, il Coordinamento Nazionale USB VV.F. nella stessa giornata sarà in riunione a Roma al Dipartimento dei Vigili del Fuoco con i vertici del C.N.VV.F. , proprio per discutere di tale questione, ed è proprio da questo giorno che dovrà uscire il risultato, quello che tanti Lavoratori aspettano da decenni. I Lavoratori di comparto hanno deciso di non fermarsi neanche un solo attimo e continueranno a mobilitarsi per accelerare i tempi di questa tanto agognata, ma ormai alle porte, rivendicazione dei precari che tanto hanno dato per la tutela della popolazione e che hanno contribuito a sopperire fino ad oggi alla grandissima carenza di organico di tutto il C.N.VV.F. e soprattutto a rendere efficiente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tutti questi anni.