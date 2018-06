Maltempo – Oliverio: “Non si esclude richiesta calamità”

Condividi

“Abbiamo mobilitato la nostra Protezione Civile per rispondere alle emergenze e assumeremo le decisioni conseguenti: non e’ esclusa la richiesta di calamita’ naturale al governo”. Lo ha affermato il presidente della Regione, Mario Oliverio, a margine di una conferenza stampa, con riferimento all’ondata di maltempo di questi ultimi giorni in Calabria, nel Catanzarese, nel Reggino e nel Vibonese. “Chiedo a tutti i soggetti responsabili di essere vigili, noi comunque – ha proseguito Oliverio – siamo allertati con l’unita’ di crisi permanente con la Protezione civile per tutto il territorio regionale”