Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato nuove norme sulla polizia locale

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità – e grazie alla presenza di diversi consiglieri d’opposizione – le nuove norme sulla polizia locale. “Un testo – ha spiegato l’ideatore, Giuseppe Neri – che può essere considerato una legge quadro, in quanto regola in modo moderno un corpo che finora non aveva avuto alcun tipo di intervento e che potrà diventare davvero il primo presidio di sicurezza”. L’impatto finanziario della norma sarà di 500mila euro all’anno fino al 2020.

Dopo il via libera alla legge, scoppia però una nuova ‘rissa’ al momento di discutere la norma sulla polizia mortuaria. La minoranza – indispettita dopo il “no” alla richiesta di invertire l’ordine del giorno e di dare la precedenza alla mozione di Pasqua sull’autonomia differenziata – lascia l’aula e cristallizza così l’insufficienza di una maggioranza “ormai a pezzi”. La verifica del numero legale, chiesta da Gallo, scioglie anzitempo la seduta.