Il Consiglio regionale convocato il 18 giugno

Il presidente Nicola Irto ha convocato il Consiglio regionale della Calabria per lunedì 18 giugno alle ore 15,00 a Palazzo Campanella. All’esame dell’aula, due proposte di provvedimento amministrativo e sette proposte di legge, come di seguito elencate:

1) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.213/10^ di iniziativa D’Ufficio recante: ” Surroga del consigliere regionale Francesco Cannizzaro ”

2) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.214/10^ di iniziativa D’Ufficio recante: ” Surroga del consigliere regionale Wanda Ferro ”

3)Proposta di Legge n.280/10^ di iniziativa dei Consiglieri S. ESPOSITO,G. GIUDICEANDREA recante: ” Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria “- Relatore: M. MIRABELLO

4)Proposta di Legge n.305/10^ di iniziativa dei Consiglieri C.A.L.,F. SERGIO recante: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali) “- Relatore: F. SERGIO

5) Proposta di Legge n.347/10^ di iniziativa dei Consiglieri D. TALLINI,S. ROMEO recante: ” Integrazione alla legge regionale 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale) “- Relatore: D. TALLINI

6) Proposta di Legge n.328/10^ di iniziativa dei Consiglieri D. BATTAGLIA,G. NERI recante: ” Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale”- Relatore: D. BEVACQUA

7) Proposta di Legge n.337/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Modifiche alla legge regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii. “- Relatore: S. ROMEO

8) Proposta di Legge n.334/10^ di iniziativa del Consigliere F. SCULCO recante: ” Modifica all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) “- Relatore: F. SCULCO

9) Proposta di Legge n. 345/10^ di iniziativa dei Consiglieri S. ROMEO,D. BATTAGLIA recante: ” Disposizioni transitorie relative all’autorizzazione sismica di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. – Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) “- Relatore: S. ROMEO