I sapori di Calabria protagonisti del Taormina cooking fest

Condividi

Nell’ambito delle attività annuali dell’unione regionale cuochi Calabria, un nutrito gruppo di cuochi calabresi, ha partecipato a Cibo Nostrum “festa della cucina italiana”, che si è svolto puntualmente nell’incantevole scenario del corso di Taormina dove un migliaio di cuochi di tutt’Italia si danno appuntamento da ben sette anni.

I cuochi calabresi anche in questa occasione hanno saputo rappresentare il variegato mondo della cucina regionale, utilizzando quelli che sono i principali prodotti del nostro territorio, elaborando e proponendo piatti che hanno deliziato il palato di oltre 30000 visitatori che si sono alternati ai vari banchi di degustazione. I piatti proposti dai nostri giovani e meno giovani cuochi sono un percorso enogastronomico del territorio della Calabria: gli chef PierLuigi Vacca e Isabella Messina si sono cimentati nell’elaborazione di polpette di baccalà con cipolla rossa di Tropea in salsa di datterino giallo, esaltando gli aromi e i sapori di un prodotto fortemente utilizzato nel nostro territorio come il baccalà accompagnandolo con la cipolla rossa di Tropea regina dei prodotti agricoli calabresi, riscoprendo il gusto e lo straordinario colore del datterino giallo; lo Chef De Luca Giovanni insieme ai giovani allievi Carnovale Fabio e Lo Bianco Alessandro, che ha voluto proporre iI piatto rustico tradizionale la “M’biulato”, torta rustica salata, prodotto che richiama la preparazione di un piatto della tradizione contadina che racchiude in se la bontà del pane e del companatico, con il suo ripieno di soppressata e formaggi tradizionali.

Lo Chef Denisa Congi con l’aiuto e la collaborazione del maestro Gustavo Congi, nonché padre dello chef, noto ristoratore silano, hanno proposto un dolce dal titolo “Dolce… e… mente al peperoncino” a base di cioccolato al peperoncino, che hanno saputo cogliere l’essenzialità della nostra terra attraverso un gusto che contraddistingue la nostra regione; Caligiuri Luca insieme a Giuseppe Macrì hanno pr0posto una “barchetta alle spezie di con spuma di ricotta e filetto d’alici marinati e finocchietto selvatico”, esaltando gli aromi della terra e del mare con un connubio dei prodotti pastorali e i mostri mari.

Gli chef Antonio Godino e Alessio Morello, con la patata regina della Sila, hanno fatto degustare ai tanti consumatori una “crema di patate con cipolla di Tropea caramellata con crambel di pane alla ndujia”, altro straordinario prodotto che rappresenta la Calabria in tutto il mondo. Lo Chef Rocco Agostino che ha voluto portare un “filetto di suino nero su crema di ndujia” esaltando il gusto e l’aroma di questo suino che sempre di più da soddisfazione alla nostra gastronomia, allevato in ambienti aperti e con prodotti di alto valore biologico.

Tutto questo si è stato possibile realizzarlo grazie all’impegni di tutti i cuochi che hanno fortemente voluto partecipare a questa manifestazione mettendo a disposizione sia le proprie capacita professionali che i prodotti, dando così risalto a quelle che sono le caratteristiche dei prodotti agro alimentari calabresi. Soddisfatto si è detto il presidente dell’URCC Francesco Corapi che ritiene “importante la veicolazione e la presenza in eventi importanti come questo, per dare maggiore visibilità a quelle che sono le eccellenze della nostra terra, tutto questo seguito e immortalato dalla fotografa della F.I.C. in Calabria ANNA LATELLI. Ognuno di noi – conclude Corapi – si deve impegnare nel nostro comparto a rappresentare al meglio la nostra Calabria”.