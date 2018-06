“Family Gang”, Bombardieri: “Soggetti pericolosi, pronti a sparare ai Carabinieri”

Condividi

di Grazia Candido – “Spregiudicati e pericolosi, volevano impadronirsi e avere il controllo sul territorio di Bagnara”.

Non gira molto intorno il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri nel definire il profilo dei soggetti arrestati questa mattina durante l’operazione “Family Gang”, una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e che ha visto in prima linea la Compagnia Carabinieri Provinciale di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni.

“E’ un’indagine che non è durata tantissimo e nasce all’indomani dell’attentato al comandante della polizia locale di Bagnara Calabra: era l’8 agosto del 2017 quando furono sparati colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione del comandante facente funzioni della locale Polizia municipale – afferma il Procuratore Bombardieri – A causa dell’aggressività delle azioni criminali, siamo stati costretti ad intervenire subito proprio in ragione della spregiudicatezza di questi soggetti che avevano la disponibilità di armi ed erano pronti a sparare”.

Il Pm evidenzia come “l’intera famiglia soggetta a continui controlli con strumenti tecnici posti dalla Polizia giudiziaria si riproponeva il controllo del territorio di Bagnara, un gruppo davvero pericoloso che disponeva di armi come un fucile calibro 12 a pompa e non aveva alcuna remora nell’aggredire e quindi, usare queste armi contro le Forze dell’ordine”.

“In una intercettazione ambientale, vedendo in lontananza una macchina dei carabinieri, i soggetti oggi arrestati, dicevano: “se ci controllano, gli spariamo in faccia” – continua Bombardieri – Una spregiudicatezza che fa paura e la loro pericolosità era evidente non solo per quello che dichiaravano ma per quello che facevano. In una occasione infatti, si erano dotati di armi per procedere ad un attentato contro una vittima non identificata e si allenavano all’uso di queste interloquendo tra di loro in merito alle modalità in cui sarebbero avvenute le aggressioni, definendo orari e non lasciando spazio alla prevedibilità dell’agguato stesso. I soggetti inoltre, facevano spesso riferimento alla volontà di impadronirsi del territorio di Bagnara e non sopportavano il ripristino della legalità su quella zona tant’è che hanno provato ad intimidire il Comandante della Polizia municipale che stava svolgendo un’azione forte nei confronti degli ambulanti abusivi”.

Il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe Battaglia sottolinea “il lavoro certosino dell’Arma che ha dimostrato con una indagine rapida e ben coordinata, che lo Stato è il vero detentore di un controllo legale sul territorio. I soggetti avevano per modello la “Banda della Magliana” e cercavano di emulare il noto gruppo criminale in tutto e per tutto esaltando anche l’attentato contro il giudice Borsellino come un attacco a sorpresa nei confronti dello Stato”.

Il Capitano Giuliano Carulli invece pone l’accento sulla “particolarità dell’indagine investigativa che colpisce un’organizzazione familiare: tutti gli indagati erano vicinissimi come parentela, parliamo di moglie, marito, figli, cognati, suoceri. Una parentela forte che utilizzava armi pericolose, anche da guerra, per intimidire e minacciare civili e uomini dello Stato. Era una banda che perdeva facilmente il controllo”.