Falcomatà su differenziata: “Ricordatevi come Reggio Calabria era ridotta 4 anni fa”

Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, attraverso il suo profilo Facebook torna a parlare di raccolta differenziata. Lo fa ponendo l’accento su un’immagine diventata virale in riva allo Stretto: un cassonetto per la raccolta indifferenziata dei rifiuti con su scritto: ‘Mi manchi’ a caratteri cubitali. Un chiaro riferimento alle criticità che il sistema adottato attualmente per la raccolta sembra palesare.

Il primo cittadino ha postato un messaggio che invita a ricordare come fosse ridotta la città quattro anni fa, attraverso il link ad un servizio di Striscia La Notizia.

Ecco il testo completo:

“VI MANCA DAVVERO?

Da quando abbiamo avviato la raccolta differenziata porta a porta anche nel centro storico cittadino ne ho lette e sentite di ogni tipo.

Tuttavia questa qui le supera tutte: “mi manchi”.

Eppure dovremmo ricordarci come era ridotta la città quattro anni fa e l’immagine che dava di se stessa agli occhi dell’Italia.

Guardate questo video:

http://www.video.mediaset.it/video/striscialanotizia/servizio/499608/problemi-di-mancata-raccolta-dei-rifiuti-a-reggio-calabria.html