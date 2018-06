Entro il 2040 Londra – New York in 2 ore: la Calabria già arrossisce

Condividi

Tra quindici o al massimo vent’anni il volo di linea tra Londra e New York potrebbe durare al massimo due ore.

E’ quanto emerso, ad Atalanta, in occasione di una conferenza stampa in cui Boeing ha presentato il rendering del primo volo che potrebbe raggiungere i 6300 km/h. Il fatto che manchino tre o a quattro lustri suggerisce che il mondo, fino ad allora, potrebbe cambiare molto, se dovesse essere rispettata la stessa proporzionalità di cambiamento che ha riguardato lo stesso ultimo arco di tempo.

Calabria: cambierà qualcosa?

La Calabria, però, arrossisce. Lo fa, ferché, vent’anni fa non c’era internet e non c’erano gli smartphone. Da Reggio Calabria a Crotone continuano a volerci 2h e 30 di macchina (quando va bene). Raggiungere la Locride dallo Stretto è un’impresa titanica fortemente condizionata dai livelli di traffico e parametri imponderabili all’ordine del giorno su quella che, purtroppo, più che come SS 106 è nota come “strada della morte”. Dal mare dello Stretto all’Alto Jonio cosentino, un’incredibile esempio di trasversalità in una Calabria generalmente divisa in tutto e per tutto.

Chissà se, invece, l’Aeroporto dello Stretto sarà ancora attivo o se, invece, sarà diventato un luogo dove far avanzare la speculazione edilizia. Se si sentirà ancora parlare di area metropolitana dello Stretto con macchine da traghettare a 60 € (questa è la proiezione) e senza aliscafi da quaranta minuti a corsa notturni. Chissà se la Gallico-Gambarie sarà finita. Se a Sibari a avranno finalmente costruito l’aeroporto che smetterà di essere argomento da promessa facile in campagna elettorale. Se a Crotone ci sarà l’ennesimo tentativo di rilancio di un’aerostazione perennemente agonizzante e costantemente riaperta senza un piano di rilancio che, fino ad ora, sia stato a lungo termine. Chissà se qualche mulattiera dell’entroterra forzatamente adibita a carreggiata non possa fare davvero il passaggio a strada.

Si, perchè vent’anni fa non c’erano gli smartphone e neanche la fibra ottica e le cose stavano allo stesso modo. Tra vent’anni tra Londra e New York si volerà in due ore, ma il dubbio che invece in Calabria le cose resteranno così come sono è vivo più che mai. Con l’augurio che alla brezza marina estiva (almeno quella non dipende dall’uomo) presto possa mischiarsi una ventata d’ottimismo.