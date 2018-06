Calabria e Sicilia, quando si torna sui banchi di scuola dopo le vacanze estive ?

Condividi

Per il prossimo anno scol. 2018/2019, ad eccezione delle istituzioni scolastiche di cui al comma 3 dell’art.138 del Dlgs. 112/98 (*) , i periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti: GIORNI DI FESTA NAZIONALE in conformità alle disposizioni vigenti (chiusura delle scuole in tutta Italia):

– Tutte le Domeniche – 1 novembre , Ognissanti Festa di Tutti i Santi – 8 dicembre , Immacolata Concezione – 25 e 26 dicembre , Natale e Santo Stefano – 1 gennaio , Capodanno Primo dell’anno – 6 gennaio , Epifania – 21 e 22 aprile 2019 domenica di Pasqua e Lunedì dopo Pasqua dell’Angelo – 25 aprile , Festa della Liberazione – 1 maggio , Festa dei Lavoratori – 2 giugno ,Festa Nazionale della Repubblica – il giorno della Festa del santo patrono

In CALABRIA , per come determinato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria Gerardo Oliverio , il calendario scolastico 2018/2019 ., nelle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie ,le lezioni avranno inizio, in modo uniforme e vincolante, lunedì 17 settembre. 2018ed avranno termine Sabato 9 Giugno 2019 e sono determinati in 204 i giorni di scuola. ( Nella scuola dell’infanzia Il termine delle attività educative è fissato per il 29 Giugno 2019) .

Non si effettueranno lezioni oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali , ed indicati in premessa, nei seguenti giorni : – 2 novembre 2018 Commemorazione dei Defunti ; – 3 novembre 2018 “Ponte” ; – dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Vacanze di Natale : – dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019 Vacanze Pasquali .

Nella REGIONE SICILIANA emanato il Decreto A. per il calendario scolastico 2018/2019 con cui viene stabilito che nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia le lezioni avranno inizio, in modo uniforme, mercoledì 12 settembre. 2018ed avranno termine Martedì 11 Giugno 2019 e sono determinati in 211 e/o 210 i giorni di scuola ( a seconda se la Festa del Santo Patrono locale ricade o meno in periodo scolastico). Nella scuola dell’infanzia Il termine delle attività educative è fissato per il 29 Giugno 2019, e , nel periodo compreso tra il 12 giugno 2019 ed il 29 giugno 2019, può essere previsto che funzionino le sole sezioni necessarie per garantire il servizio.

Non si effettueranno lezioni oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali , ed indicati in premessa, nei seguenti giorni : – dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Vacanze di Natale : – dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019 Vacanze Pasquali ; – nei giorni determinati dai Consigli delle Istituzioni scolastiche, con eventuale adattamento al Calendario scolastico, per particolari ricorrenze civili e religiose , anche a carattere locale ..

Sono fatte salve ovviamente in tutto il territorio nazionale le determinazioni che possono essere assunte autonomamente da parte delle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia, ai sensi del D.P.R. n. 275/99, concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, con criteri di flessibilità che possono riguardare la sospensione delle attività didattiche ed educative, prevedendo modalità e tempi di recupero delle stesse, dando comunicazione all’Ente Locale , alla Regione e all’USR .

Da ultimo, si porta a conoscenza che con recente provvedimento di rettifica l’USR Calabria ha comunicato che l’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni (RC), per l’anno scolastico 2018/2019,non rientra nelle sedi disponibili per i movimenti dei D.S., poiché l’Istituzione Scolastica, normodimensionata, è occupata da un Dirigente titolare.

(*) – Conservatori di musica, – Accademie di belle arti, – Istituti superiori per le industrie artistiche, – Accademia nazionale d’arte drammatica, – Accademia nazionale di danza, – Scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.