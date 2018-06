A Reggio Calabria lavora meno di un uomo su due

Condividi

Reggio Calabria, intesa come città metropolitana, rappresenta una delle aree più depresse del Paese. L’indice di disoccupazione è tra i più elevati e non serviva l’ennesima indagine statistica a raccontarlo. Il dato nuovo è che, però, secondo le rivelazione dell’Osservatorio dei Consulenti del Lavoro, solo il 45,5 % degli uomini ha un’occupazione da cui trae un reddito. Resta naturalmente fuori dal computo chi lavora in nero e non dichiara nulla.

A seguire ci sono Benevento (48%) e Palermo (49,5%)

Reggio Calabria: si salva sulle busta paga medie

Reggio Calabria, se non altro, lascia ad altre città lo scettro in altra graduatorie negative. Ad esempio tocca a Foggia il minor numero di donne occupate (solo il 23%). La città dello Stretto non appare, inoltre, tra le città che hanno la busta paga più bassa. Fanalini di coda è Ragusa (1059 euro medui). Penultima, invece, è la calabrese Crotone (1118). Male anche Cosenza (1153) e Messina (1147)