Prende il via la stagione congressuale del Pd Calabria. Il segretario uscente, Ernesto Magorno, il cui mandato è scaduto lo scorso 23 febbraio, ha comunicato oggi ai segretari delle federazioni provinciali e al responsabile organizzativo del partito, Giovanni Puccio, che l’assemblea regionale si riunirà il 19 marzo, per la convocazione del congresso regionale da celebrarsi il 13 maggio.

“Ringrazio gli iscritti, i dirigenti tutti e il partito nazionale a partire da Matteo Renzi – ha detto Magorno – per questa importante esperienza vissuta alla guida del Pd Calabria. E’ stato per me un onore, carico di lavoro e dedizione, condurre la comunità dei democratici calabresi che, anche in queste ore cariche di difficoltà e inquietudini per l’esito elettorale del 4 marzo, stanno dimostrando ancora e una volta il valore e la forza di un partito. Ringrazio tutti coloro che in questi quattro anni mi sono stati accanto e mi hanno accompagnato in un percorso in molti momenti impegnativo e difficile ma sempre ricco di umanità e confronti importanti. Altre e nuove sfide ci attendono e sono certo che la grande comunità dei democratici calabresi saprà affrontarle e vincerle”.