Giornalista ucciso in Slovacchia. Rilasciati sei italiani

Sono stati rilasciati nella notte scorsa i sei cittadini italiani arrestati per connessione con l’omicidio del giornalista ucciso in Slovacchia, Jan Kuciak. Secondo quanto riportato dal sito di notizie ceco tvnoviny.sk, con molta probabilità verrà rilasciato anche il settimo cittadino italiano. I sette italiani stati arrestati giovedì sono: Antonino Vadala’, imprenditore al centro del reportage del giovanissimo giornalista, Bruno Vadala’ e Sebastiano Vadala’, Diego Roda’, Antonio Roda’, Pietro Catroppa (54 anni) e Pietro Catroppa (26 anni). All’origine del fermo la connessione con l’omicidio del giovane reporter, che in un suo ultimo articolo aveva descritto le modalità di azione di soggetti vicino alla ‘ndrangheta e gli affari con i fondi europei in Slovacchia.