Calabria, M5S: “Alto Ionio salvato da folle pozzo esplorativo”

Condividi

«Con una battaglia incessante, il Movimento 5stelle ha impedito la realizzazione nell’Alto Ionio cosentino del pozzo esplorativo di Appennine Energy per estrarre idrocarburi. Il territorio è salvo da questa opera folle». Lo affermano, in una nota, i deputati M5s Paolo Parentela, Giuseppe d’Ippolito e Francesco Sapia, che aggiungono: «Il Ministero dell’Ambiente ha chiuso definitivamente la pratica confermando parere negativo. Il Movimento 5stelle aveva messo a disposizione proprie osservazioni tecniche per fermare il progetto, che avrebbe avuto gravi ripercussioni ambientali. Con interrogazioni, esposti, denunce e presìdi, tutti insieme, comitati compresi, siamo riusciti a preservare un territorio che deve puntare sul turismo sostenibile, sull’agricoltura di qualità e sulle risorse culturali, colpevolmente ignorate dai palazzi del potere». «Adesso – proseguono i deputati 5stelle – si dovrà mantenere alta la vigilanza contro le trivellazioni. Nondimeno, si dovranno battere i pugni per garantire servizi adeguati alla popolazione, intanto per la sanità e la mobilità. Riapriremo i capitoli, dimenticati, dell’ospedale nuovo della Sibaritide, della mancata riattivazione dell’ospedale di Trebisacce, delle risapute carenze, intanto di personale, negli ospedali di Rossano e Corigliano, del funzionamento a singhiozzi dell’ex ospedale di Cariati e della riorganizzazione della sanità pubblica, ostacolata da un Piano di rientro funzionale ai capricci e agli interessi di una politica miope e nemica dello sviluppo pubblico». «I cittadini – concludono i 5stelle – saranno fieri d’aver riposto la loro fiducia su una forza politica attenta ai problemi veri e concretamente operativa a favore delle comunità locali».