Spilinga (VV) – Carabinieri sequestrano area inquinata. Un denunciato

Nella serata di ieri 16 febbraio i militari della Stazione Carabinieri di Spilinga, unitamente al personale specializzato del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria, eseguivano un controllo nei confronti di locale attività artigianale di riparazione elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, accertando che diverse aree di terreno su cui insiste l’attività venivano adibite a deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, a causa della presenza di componenti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose, nonché riscontrando la mancanza di documentazione inerente le operazioni di gestione dei rifiuti. Il titolare della ditta, un 64enne già noto alle Forze dell’Ordine, veniva pertanto deferito in s.l. alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia proprio per la gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, mentre l’area veniva sottoposta a sequestro preventivo