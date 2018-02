Regione – Sospesi dirigente e gara per il servizio di elisoccorso

A seguito del provvedimento restrittivo della libertà emesso in data odierna dall’Autorità Giudiziaria e che ha interessato un dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, il competente Ufficio Procedimenti Disciplinari di questa Amministrazione ha provveduto a sospendere dal servizio e dall’incarico con privazione della retribuzione il suddetto dirigente, ai sensi e per gli effetti del Contratto Nazionale di Lavoro dei dirigenti.

Contemporaneamente, il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha provveduto a sospendere la gara per il servizio di elisoccorso, oggetto d’indagine.