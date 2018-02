La Regione Calabria partecipa alla Settimana dell’Amministrazione Aperta

Condividi

Stimolare un dibattito costruttivo per una visione nuova della pubblica amministrazione coinvolgendo cittadini, enti, imprese, organizzazioni della società civile con iniziative sia dal vivo che online. Con questa missione nasce la seconda edizione della Settimana dell’Amministrazione Aperta, che quest’anno si svolge dal 5 all’11 febbraio su tutto il territorio nazionale. È un evento nato su proposta delle organizzazioni della società civile aderenti all’Open Government Forum e voluto dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha assunto l’impegno di promuoverla nell’ambito del terzo Piano d’azione “Open Government Partnership”.

Scuole e università, associazioni, pubbliche amministrazioni possono realizzare iniziative dedicate a sviluppare la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell’accountability e chiedere di includerle nel programma ufficiale compilando l’apposito modulo e inserendo gli eventi sul sito www.open.gov.it/saa.

Anche la Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, celebra la seconda edizione della Settimana dell’amministrazione aperta. Si parte lunedì 5 in Cittadella con i seminari dedicati alla navigazione guidata di LogiCal, la porta d’accesso all’esplorazione grafica del POR 14/20. Nei giorni della Settimana dell’amministrazione aperta è dunque possibile conoscere da vicino, con il supporto tecnico degli esperti regionali, come LogiCal seleziona gli indicatori territoriali e tematici di interesse restituendo grafici e rappresentazioni cartografiche che consentono di effettuare confronti tra regioni e con il dato aggregato nazionale. I seminari seguiranno anche nelle settimane successive e saranno organizzati con le amministrazioni richiedenti, con il partenariato istituzionale e socio-economico e con le scuole.

Al centro delle iniziative alla Cittadella anche il focus group “La comunicazione dei fondi comunitari come strumento di trasparenza e partecipazione”, organizzato con il supporto di FERPI (Federazione relazione pubbliche italiana).

La Settimana dell’amministrazione aperta è l’occasione per condividere – dopo il rafforzamento della partnership con la Regione Calabria – le esperienze di ASOC, A Scuola di OpenCoesione, progetto innovativo di didattica sperimentale rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni tipo promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. ASOC promuove principi di cittadinanza attiva e consapevole realizzando attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di innovative tecnologie di informazione, comunicazione e Data Journalism, lo sviluppo di competenze digitali e l’uso dei dati in formato aperto (Open Data), per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche informatiche, statistiche e giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono. Le iniziative delle scuole calabresi presentate in questa occasione sono disponibili sul sito ufficiale della Settimana dell’amministrazione aperta.

Il programma completo:

Lunedì 5 febbraio

o ore 10:00, “La navigazione guidata di LogiCal, la porta di accesso all’esplorazione grafica dei risultati del POR 14/20”, seminario con i funzionari di Fincalabra e CalabriaInnova;

o ore 12:00, “La navigazione guidata di LogiCal, la porta di accesso all’esplorazione grafica dei risultati del POR 14/20”, seminario con i funzionari del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) della Regione Calabria.

Mercoledì 7 febbraio:

o ore 09:30, “La navigazione guidata di LogiCal, la porta di accesso all’esplorazione grafica dei risultati del POR 14/20”, seminario con funzionari ed esperti del Dipartimento Programmazione Comunitaria;

o ore 11:30, “La comunicazione dei fondi comunitari come strumento di trasparenza e partecipazione”, focus Group organizzato con il supporto di FERPI e che vede la partecipazione delle strutture di comunicazione del POR 2014/2020, di Fincalabra/CalabriaInnova, Dipartimento Agricoltura/PSR e Tavolo Tecnico della Comunicazione della Regione Calabria.

Giovedì 8 febbraio

o ore 10:00, “La navigazione guidata di LogiCal, la porta di accesso all’esplorazione grafica dei risultati del POR 14/20”, seminario con i funzionari del Dipartimento Agricoltura/PSR;

o ore 12:00, “La navigazione guidata di LogiCal, la porta di accesso all’esplorazione grafica dei risultati del POR 14/20”, seminario con gli esperti dell’Osservatorio Turistico regionale.

Il Programma della Settimana dell’amministrazione aperta, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito www.open.gov.it/saa.

Sui social invece usa e segui l’hashtag #SAA2018 e @opengovitaly l’account ufficiale del Team OGP Italy.