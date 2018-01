Sorical, 290 milioni investiti nel 2017 per la rete idrica

Condividi

Sono 290 i milioni di euro spesi in totale, tra risorse pubbliche e private, gestiti dalla Sorical nel 2017 per gli investimenti sull’intera rete idrica calabrese. E’ quanto e’ emerso nel corso della conferenza stampa tenuta nella sede della Sorical dal commissario liquidatore Luigi Incarnato, dal responsabile dell’Area operativa Sergio De Marco e dall’assessore regionale ai Lavori pubblici Roberto Musmanno. “Di questi – ha sottolineato De Marco – 190 sono interamente investimenti Sorical. I risultati raggiunti sono ovunque. A Reggio Calabria con la diga del Menta e dove abbiamo bypassato il Cedir evitando la frequentissima rottura della condotta. A Cosenza dove sono in continua evoluzione. A Catanzaro dove lunedi’ prossimo, 8 gennaio si procedera’ all’allaccio di un nuovo bypass, alla riparazione di una rottura e ad alcuni lavori elettrici presso l’Ipot di Santa Domenica”. Dal 2018 sono previsti investimenti con risorse Sorical per 8,5 milioni di euro per il programma “Decoro” che interessa 120 manufatti e per la sostituzione di varie condotte. Oltre al capitolo investimenti, pero’, c’e’ quello crediti che Sorical vanta nei confronti dei Comuni. Si tratta di una somma pari a 200 milioni di euro. “Non c’e’ una responsabilita’ diretta dei Comuni – ha detto Incarnato – che hanno delle difficolta’ nella gestione del servizio delle reti e delle fatturazioni, per questo hanno delle grosse perdite. E’ chiaro che se il Comune non riesce ad incassare dai cittadini i soldi, tutti sono in difficolta’, e non si possono programmare e fare investimenti. Quest’anno inoltre si e’ aggiunta la problematica della siccita’ che ci ha messo di fronte ad un problema che c’e’ sempre stato, solo che siamo stati costretti ad affrontarlo con diversi sistemi. Innanzitutto e’ iniziata la collaborazione con i comuni e poi siamo andati ad individuare nei comuni le grosse perdite”. “Organizzare il sistema idrico in maniera integrata – ha spiegato l’assessore Musmanno – potrebbe essere la soluzione per la problematica degli incassi dei crediti. Riunire in un unico soggetto il fornitore del servizio idrico e il gestore di riscossione e fatturazione, tirando fuori da questa partita il Comune, che per una serie di motivi non riesce a gestire anche l’acqua, eviterebbe di indebitarlo. In piu’, secondo me, sarebbe opportuna una fatturazione bimestrale, perche’ l’utente e’ piu’ portato a pagare una fattura frequente. A tutto questo stiamo gia’ lavorando grazie all’ingegnerizzazione della rete idrica e si partira’ in prova, con i Comuni serviti dall’Abatemarco”.