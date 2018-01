Regione, sì in Consiglio a fusione comuni Corigliano e Rossano

Condividi

Un corso di consensi ed un applauso finale ha accompagnato in Consiglio regionale l’approvazione, con l’autorizzazione al coordinamento formale, della legge recante l’Istituzione del Comune di Corigliano – Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano”. Una approvazione che segna “una giornata storica per il Consiglio regionale – ha anticipato nella sua relazione il presidente della I Commissione Franco Sergio (Oliverio Presidente) – Si avvia oggi un processo di fusione tra due Comuni tra i piu’ grandi della Calabria – ha aggiunto Sergio – Questa legge e’ il risultato di un processo lungo e portera’, nella prossima primavera, all’istituzione del nuovo Comune di Corigliano-Rossano. Una fusione che ha coinvolto attivamente istituzioni e cittadini e segna l’avvio di un processo che potrebbe modificare, radicalmente, l’assetto istituzionale della Regione”. Domenico Bevacqua (Pd) ha sottolineato il percorso non facile che ha portato al provvedimento. . “Diverse difficolta’ – ha detto – sono state affrontate e superate grazie anche alla tenacia del presidente Sergio, del vice presidente della Giunta, Viscomi, e del presidente Oliverio. Determinante e’ stata la volonta’ del consigli comunali e della cittadinanza tutta, che ha partecipato numerosa al referendum consultivo. Cittadini che hanno dimostrato maturita’ e lungimiranza ancor piu’ della politica. Sarebbe necessario presentare una proposta organica per la riorganizzazione del territorio con la nomina da parte del Prefetto di Cosenza di una triade commissariale che guidi la fase transitoria fino all’insediamento dei nuovi organismi istituzionali”. Plauso ha espresso anche Fausto Orsomarso (Misto) richiamando pero’ l’attenzione sul contenuto del comma 3 dell’art 1 della legge che decreta ‘estinti’ i Comuni oggetto della fusione. “Una voce che non estingue la storia dei due comuni. Le preoccupazioni legittime di chi si e’ opposto alla fusione dovranno essere superate per il realizzarsi di un progetto visionario che da’ vita alla quarta grande citta’ calabrese destinata a diventare, anche se in parte lo e’, un grande attrattore economico”. Giuseppe Giudiceandrea (Democratici Progressisti) “Mi unisco anch’io – ha dichiarato – agli elogi nei confronti di chi ha lavorato affinche’ la fusione si potesse realizzare”, richiamando pero’ sulla “necessita’ che la nuova citta’ di Corigliano-Rossano si riappropri di un’istituzione importante come il Tribunale”. Voto negativo sulla legge e’ stato annunciato dal consigliere Orlandino Greco (Oliverio Presidente). Pur augurando un ruolo centrale alla nuova citta’, Giudiceandrea ha criticato e confermato di non condividere “il percorso fatto e le modalita’ messe in campo. Sarebbe stato necessario, prima, effettuare uno studio di fattibilita’ e lo studio di un progetto della nuova citta’”. Greco ha quindi annunciato il voto contrario alla legge “Non perche’ non sia favorevole alle fusioni, ma perche’ – ha spiegato – non condivido i percorsi intrapresi che saranno fonte di guai per i cittadini”. “Credo che il problema della nuova consultazione elettorale sia un falso problema – ha affermato Dionisio Gallo (Cdl) – La data la decidera’ la Prefettura di Cosenza. Non credo che la Regione possa rimanere passiva nel momento in cui questo momento in cui questo processo arrivera’ a conclusione”. Secondo Carlo Guccione (Pd), “per il Consiglio regionale questa e’ soltanto una ‘presa d’atto’ di un processo che dei ‘padri’ hanno avviato a suo tempo: le realta’ locali di Corigliano e Rossano, i consiglieri Giuseppe Graziano e Franco Sergio nel rispettivo impegno in Commissione. Non e’ una fusione a freddo di due realta’ importanti che e’ avvenuta attraverso un coinvolgimento popolare. Non stiamo solo facendo la terza citta’ della Calabria: nasce una realta’ urbana tra le piu’ ricche della Calabria. Diamo vita ad una citta’ che puo’ essere un motore dello sviluppo, non solo della Piana di Sibari, ma dell’intera Calabria. La politica deve comprenderlo. Diamo la possibilita’ ad una classe dirigente di diventare protagonista. E’ la piu’ grande fusione, in termini di abitanti, che si registra in Italia”. “E’ un momento estremamente significativo ed importante per questo Consiglio regionale – ha commentato Sinibaldo Esposito (Ncd) – Le istanze venute dal basso sono diventate sintesi in questo progetto di legge”. Il Presidente della Giunta Mario Oliverio ha parlato di “fatto storico per la Calabria. Oggi nasce una nuova citta’ in Calabria e nasce per volonta’ delle popolazioni di Corigliano e Rossano. Una citta’ in un’area strategica per lo sviluppo per la Calabria e dalle grandi potenzialita’ di sviluppo economico e produttivo. Il Consiglio regionale con l’approvazione assume un atto importante in sintonia con la volonta’ delle popolazione. Si apre adesso la fase piu’ impegnativa, una sfida inedita che dovra’ vedere protagoniste le istituzioni locali, i cittadini. Un’opportunita’ per realizzare una nuova realta’ urbana. La fusione non deve essere vista e concepita come un atto meramente amministrativo, burocratico, o semplice atto di unificazione dei servizi municipali – ha ancora detto Oliverio – ma come un’opportunita’ per costruire la nuova citta’. E’ necessario adesso un grande confronto capace di coinvolgere le energie vive di quella citta’. Molto di questo percorso e’ in itinere. Ieri – ha ricordato Oliverio – sono stati consegnati i lavori per la costruzione del nuovo ospedale della Sibaritide. Si e’ passati dalle parole ai fatti. E un secondo fatto importante per la Calabria e’ la conquista della ZES zona economica speciale. La Zes strumento per lo sviluppo, attrarre investimenti, creare condizioni di convenienza per investire in Calabria. Dobbiamo salutare con grande gioia questa giornata”.