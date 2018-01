Condividi

L’ Italia ed Emirati, perfezionano l’ intesa su estradizione nel corso della visita ad Abu Dhabi del ministro degli Esteri Angelino Alfano

Italia ed Emirati Arabi hanno perfezionato un protocollo interpretativo che subordina in maniera stringente la concessione dell’estradizione alla non applicazione della pena di morte, quando prevista dalla legislazione emiratina. Lo rende noto la Farnesina, precisando che l’accordo e’ avvenuto nel contesto della visita ieri ad Abu Dhabi del ministro degli Esteri Angelino Alfano. L’intesa, che si era resa necessaria per adeguare il testo del Trattato alle modifiche intervenute nel nostro ordinamento giuridico dopo la sua firma, permettera’ l’avvio dell’iter parlamentare di ratifica nella nuova Legislatura. Sono cosi’ stati superati gli ostacoli normativi interni che hanno finora impedito la ratifica anche da parte italiana del Trattato di Estradizione tra il nostro Paese e gli Emirati Arabi Uniti, firmato nel 2015. L’entrata in vigore del Trattato, predisposto con il contributo del Ministero della Giustizia, offrira’ un quadro normativo certo alle richieste di estradizione avanzate da parte italiana.