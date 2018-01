Gestione Por, Praticò lascia la Regione Calabria

Condividi

Il dirigente generale alla programmazione Paolo Praticò anticiperà, al termine della prossima riunione dell’Autorità di Gestione, la fine del suo rapporto contrattuale con la Regione Calabria che avrebbe avuto come scadenza naturale il prossimo mese di giugno. Il Dirigente Praticò, che ha maturato tale decisione per motivi di carattere personale, ha immediatamente condiviso la sua scelta col presidente della Regione Oliverio. Entrambi hanno espresso reciprocamente sentimenti di gratitudine e riconoscenza per l’importante lavoro che finora è stato portato avanti nelle politiche di programmazione comunitaria della Regione Calabria.