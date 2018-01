Elezioni, Pd: Madia in Calabria, anche ex ministra Lanzetta

Condividi

La ministra alla Pubblica amministrazione Marianna Madia è candidata dal Pd in Calabria nel proporzionale per la Camera Calabria 2, al secondo posto dopo il vice presidente della Giunta regionale calabrese Antonio Viscomi. Tra i candidati anche l’ex ministro del Governo Renzi Maria Carmela Lanzetta, al secondo posto nel proporzionale al Senato, dopo il deputato uscente e segretario regionale del partito Ernesto Magorno. Capolista nel proporzionale alla Camera Calabria 1 la deputata uscente Enza Bruno Bossio. Candidato all’uninominale per la Camera nel collegio Reggio Calabria il penalista Nico D’Ascola, deputato uscente di Ap.