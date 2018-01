Elezioni – Calabria, presentate liste Lega: c’è Matteo Salvini

Condividi

Calabria, presentate liste Lega per le prossime elezioni politiche e tra i candidati c’è proprio il segretario candidato a premier Matteo Salvini

Sono state presentate le liste calabresi della “Lega-Salvini premier” per le Elezioni politiche del 4 marzo. Per il proporzionale Camera 1 sono in corsa Domenico Furgiuele, Emma Staine, Gennaro Rossi e Caterina Cimino. Per il proporzionale Calabria 2 Domenico Furgiuele, Francesca Anastasia Porpiglia, Vincenzo Gioffre’ e Quintina Vecchio. La lista proporzionale per il Senato e’ guidata da Matteo Salvini, seguito da Clotilde Minasi, Fausto De Angelis e Maria Lamboglia.