Acqua Lamezia Terme, inchiesta carenze idriche: notificati avvisi garanzia

Sono quattro dirigenti della Sorical e tre della Lamezia Multiservizi, le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme in relazione alla carenza idrica che si verifica a Lamezia. Per la Sorical, sono indagati Sergio De Marco, dirigente responsabile area operativa; Massimo Macri’, responsabile del compartimento centro; Luciano Belmonte, responsabile dell’ufficio di zona di Lamezia Terme; e Gianluca Pugliano, responsabile del compartimento nord. Per la Multiservizi sono indagati Paolo Villella, dirigente responsabile dell’ufficio Servizio Idrico; Santina Vecchi, responsabile amministrativa del Settore Idrico; e Mario Perri. I sette hanno ricevuto stamani l’avviso di garanzia con contestuale invito a presentarsi in procura per essere interrogati.