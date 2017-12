Il 7 gennaio viaggio in Sila su un antico treno a vapore

Condividi

Domenica 7 Gennaio 2018 ore 7:00 l’Agenzia viaggi ” I Delfini” di Amendolara (CS) organizza un viaggio in Sila su un antico treno a vapore.

Partenza alle ore 7:30 ,arrivo a Camigliatello.

Sistemazione nel treno e partenza per Silvana Mansio la piu’ alta stazione ferroviaria d’Europa a scartamento ridotto . Arrivo alla stazione di Silvana Mansio dove si assiste alla rotazione della motrice.

Partenza per rientro a Camigliatello con arrivo alle ore 12:25 (per chi non volesse viaggiare in treno passaggiata libero per il centro di Camigliatello) Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita alle piste da sci con eventuale risalita in cabinovia.

Partenza per rientro in sede.