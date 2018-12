Vigilia di Natale senza acqua ad Arghillà e Villa San Giuseppe

Condividi

“I Comitati di Quartiere di Arghillà e Villa San Giuseppe DENUNCIANO al sig. Prefetto, al sig. Sindaco e all’opinione pubblica che in data odierna, vigilia di Natale, è stata interrotta l’erogazione dell’acqua nei quartieri in oggetto senza alcun preavviso e senza alcuna giustificazione, sembrerebbe a causa di una unilaterale decisione assunta dall’Enel che avrebbe interrotto l’erogazione dell’energia elettrica ai pozzi che servono Arghillà e Villa San Giuseppe”.

Lo scrive il Coordinamento di Quartiere di Arghillà e il Comitato Permanente della Vallata del Gallico che aggiunge: “I cittadini evidenziano che tale comportamento è inaccettabile, ed ancora più grave visto che soli pochi giorni fa si è tenuta una riunione urgente in Prefettura avente ad oggetto proprio la tematica delle continue interruzioni di un servizio pubblico essenziale come l’acqua, ed in quell’occasione, al Tavolo meritoriamente convocato dal Prefetto con le forze del’ordine, l’Arpacal, i vigili del fuoco, il comune di Reggio Calabria , e la protezione civile, è stato ribadito a chiare lettere sia l’importanza dei servizi essenziali e vitali, come l’acqua, l’energia elettrica e la raccolta dei rifiuti, sia per quanto riguarda soprattutto l’acqua, LA NECESSITA’ DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA , nelle ipotesi di interruzione del servizio, visto che i cittadini sono i primi fruitori e i beneficiari del servizio, e non semplici soggetti passivi o sudditi di chi detiene le chiavi dell’erogazione e pensa di poterne disporre a piacimento.

I cittadini, alla riunione del 19 dicembre, hanno chiesto che il Prefetto, quale rappresentante del Governo e ultimo baluardo contro le inefficienze e i ritardi nell’erogazione di servizi essenziali, si facesse carico di tale problematica individuando le modalità per la gestione e la prevenzione di tali disservizi, evidentemente non è bastato, ed a questo punto i cittadini denunciano pubblicamente quanto oggi accaduto, e CHIEDONO a Prefetto e Sindaco di Reggio Calabria di sapere immediatamente i motivi di tale interruzione del servizio e il pronto ripristino, dandone conferma agli scriventi comitati”.