Lutto cittadino a Reggio Calabria per i funerali di Antonio Megalizzi

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha proclamato per domani giovedi 20 dicembre, in occasione dei funerali del giovane di origini reggine Antonio Megalizzi, deceduto in seguito all’attentato terroristico di Strasburgo, una giornata di lutto per la Città di Reggio Calabria.

L’ordinanza firmata dal primo Cittadino, dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali. Negli uffici sarà inoltre osservato un minuto di silenzio alle ore 14.30, in occasione dell’inizio delle esequie che si svolgeranno presso la Chiesa di Cristo Re a Trento.

Il Sindaco ha inoltre invitato gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino ad osservare un minuto di silenzio nella mattinata di domani, per commemorare il ricordo di Antonio Megalizzi.

I cittadini, le Istituzioni, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere sono invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche prevedendo la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre, fra le 14:30 e le 16:00 di domani.

Le luminarie natalizie presenti sul territorio comunale per la giornata di domani saranno spente, ad esclusione dell’albero di Natale posizionato al centro di piazza Duomo, di fronte la Cattedrale cittadina, dove il sindaco Falcomatà, gli assessori e i consiglieri comunali si ritroveranno in un momento di raccoglimento a partire dalle ore 15:00 per ricordare il giovane Antonio ed esprimere la loro solidarietà nei confronti della sua famiglia e di tutte le altre vittime del terrorismo.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare la propria testimonianza di vicinanza e solidarietà, portando in piazza Duomo una candela o un fiore, simboli di pace e di speranza, da deporre intorno all’albero di luce, dove saranno posizionate dodici fiaccole a rappresentare le stelle della bandiera europea.