Lamezia Terme – Coldiretti venerdì premiazione progetto educazione alimentare

C’è attesa per venerdì 21 dicembre p.v. alle 12.00 a Lamezia Terme nel “Chiostro Caffè Letterario” in Piazzetta San Domenico in occasione della premiazione del progetto-concorso “Educazione Alimentare – disegna lo sceriffo del Campo”.

Il concorso svolto in collaborazione tra Caffè Letterario, Ufficio Scolastico Regionale, Dipartimento Tutela della Salute, ASP di Catanzaro, associazione “lo sceriffo del Campo” e Coldiretti premierà alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado con un viaggio, insieme ai genitori, al Parlamento Europeo. I lavori ed elaborati prodotti dagli alunni delle scuole di tutta la regione sono stati 1649 e quindi difficile ma avvincente è stato il lavoro di selezione e scelta dei vincitori. Parteciperanno: Miriam Scarpino dell’Ufficio Scolastico, Franco Aceto presidente Coldiretti Calabria, Battista Muraca associazione Sceriffo del Campo, Giuseppe Furgiuele ASP di Catanzaro, Mons. Luigi Antonio Cantafora Vescovo di Lamezia Terme, Amalia Bruni Direttore Centro Regionale di Neurogenetica, Giacomo Giovinazzo Direttore Generale Dipartimento Agricoltura, Roberto Ceravolo Direttore cardiologia ospedale di Lamezia Terme, Luca Marrelli sindaco di San Mango D’Aquino. I lavori saranno moderati dal giornalista Pasqualino Rettura. La Coldiretti riferisce che da gennaio in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale in ben 38 Istituti comprensivi scolastici di tutta la regione prenderanno il via percorsi di educazione alimentare a diretto contatto con fattorie didattiche, agriturismi e aziende agricole aderenti a Coldiretti.