Intervento di Irto in aula su vicenda presidente Oliverio

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, su ampio mandato della Conferenza dei capigruppo e dell’ufficio di presidenza che si sono riuniti congiuntamente prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea, è intervenuto in aula con la seguente dichiarazione:

“Anche all’esito delle valutazioni condivise con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, allargata all’Ufficio di Presidenza, abbiamo il dovere verso i Calabresi di iniziare la seduta odierna, nell’esercizio del nostro ruolo istituzionale, con una breve riflessione sulla vicenda giudiziaria che ha riguardato il Presidente della Giunta regionale, onorevole Mario Oliverio. Ribadiamo il più pieno e assoluto rispetto del lavoro della magistratura, verso la quale nutriamo la massima fiducia. Nello svolgimento delle doverose attività d’indagine – ha proseguito Irto – auspichiamo un celere accertamento della verità, attesa anche la delicatezza della funzione istituzionale del Presidente Oliverio, la cui storia è sempre stata chiara, e che è stato chiamato democraticamente dai cittadini, alle elezioni regionali del 2014, a svolgere la massima funzione di governo della Regione”.

Il presidente Irto ha aggiunto: “Esprimo un ringraziamento ai colleghi dell’Ufficio di Presidenza, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e a tutti i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato in queste ore che, sul versante politico-istituzionale, sono molto delicate e impongono il massimo impegno per portare avanti l’attività di questa istituzione nell’interesse del popolo calabrese. Siamo certi che i lavori della seduta di oggi, il cui ordine del giorno prevede la trattazione di materie delicate, a cominciare dal Bilancio della Regione Calabria per il 2019, si svolgeranno con senso di rigore, di sobrietà e di responsabilità”.

“Sul piano umano – ha concluso Nicola Irto – auguro al Presidente Oliverio di poter chiarire nel più breve tempo possibile, dinanzi alla magistratura, la propria posizione”.