Bimbo di 6 anni calabrese muore folgorato all’asilo in Germania

E’ morto folgorato da una presa elettrica il piccolo Antonio, 6 anni, tra le braccia della mamma, martedì scorso a Francoforte, nella struttura frequentata dal piccolo nel distretto di Seckbach.

Il bimbo è di origini calabresi, di Trebisacce, nel Cosentino. Stando a quanto si legge sulla Bild, pare una presa elettrica fosse scoperta e che il bambino l’avesse afferrata. Antonio e sua madre, Elisa C, di origine calabresi, , erano nell’atrio dell’asilo quel pomeriggio, quando improvvisamente il bimbo ha cominciato ad urlare. In pochi istanti è diventato cianotico e in seguito è morto in ospedale.