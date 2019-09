Sanità, Siclari (Fi): “Ho chiesto al Ministro Speranza di rivedere lo strumento del commissariamento”

“Ho avuto modo di parlare e confrontarmi con il ministro alla salute Roberto Speranza. Dopo avergli illustrato i gravi disagi che i calabresi sono costretti a vivere, vittime della grave emergenza sanitaria calabrese, l’ho invitato a rivedere lo strumento del commissariamento della sanità che sta compromettendo, in modo inequivocabile, il diritto alla salute in molte regioni così come in Calabria da oltre 10 anni”.

Il senatore forzista Marco SICLARI non ha perso tempo e, cambiata la squadra, ha subito investito il neo ministro alla Sanità delle sorti della sanità calabrese.

“Il mio augurio è si faccia fronte comune, mettendo da parte l’appartenenza politica per il diritto alla salute. La salute non può e non deve mai diventare un terreno di scontro, anzi, dovremmo essere tutti pronti a proporre soluzioni volte unicamente a tutelare il sacrosanto diritto alla salute. Lo meritano tutti i cittadini, lo meritano i calabresi dopo anni di sofferenze e infinti viaggi della speranza”, ha concluso il senatore azzurro.