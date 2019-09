Ancora Feltri: ‘Nuovo governo per ammazzare il pericolo nordico e agevolare combriccole del Sud’

Vittorio Feltri protagonista ancora una volta di editoriale che farà discutere. Su Libero, infatti, si è scagliato contro quello che potrebbe essere il nuovo governo formato da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, la cui missione sarebbe quella di annientare Salvini che avrebbe rubato alla scena con una politica efficace sull’immigrazione e con progetti di ridurre la pressione fiscale sui cittadini.

Con la venuta meno della Lega all’interno dell’asse governativo, va probabilmente in soffitta anche il progetto di autonomia delle regioni più ricche del nord. Per Feltri qualcuno vede la cosa come un pericolo scampato.

Analizzando il modo in cui si potrebbe formare il nuovo governo utilizza parole dure.

“Il rispetto delle regole elementari della Repubblica è considerato un ammennicolo trascurabile, molto meglio, per i partiti e il Quirinale, compiere ogni sforzo ai limiti della truffa onde ammazzare nella culla il pericolo nordico e agevolare la presa del potere da parte delle combriccole del Sud. Il quale è già stato inondato dal reddito di cittadinanza riservato a bighelloni che, non sapendo fare alcun mestiere, non sono in grado di trovare un lavoro.

“Ormai – tuona Feltri -siamo nelle mani degli incompetenti e ci dobbiamo rassegnare. Saremo guidati dalla banda del buco i cui risultati dimostreranno che il Nord serve soltanto a pagare il prezzo della inefficienza del Meridione abbandonato per decenni da politici buoni solamente a finanziare i compari e a trascurare l’ esigenza del Mezzogiorno di avere infrastrutture indispensabili alla sua resurrezione”.

