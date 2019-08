Calabria destinazione turistica? Secondo Google (ancora) no

Minds Soc. Coop, agenzia di comunicazione specializzata nell’analisi dei dati e dei trend, in collaborazione con il Forum Turismo Calabria, ha deciso di rispondere a questa domanda effettuando una ricerca sulla reputazione turistica online della nostra regione. Il web è, infatti, uno degli strumenti più importanti per reperire informazioni su una località turistica e rappresenta quindi un’ottima cartina di tornasole anche in chiave reputazionale.

Secondo questo studio la Calabria non è ancora percepita come una meta turistica. A differenza, ad esempio, di altre località come la Puglia, la nostra regione si presenta online come una realtà frammentata e senza un’identità territoriale forte e riconoscibile. Allo stesso tempo, nonostante le grandi potenzialità, testimoniate, ad esempio, dai dati di Instagram, la Calabria non è riuscita neppure a creare dei piccoli brand territoriali (es. l’area dello Stretto, Tropea o la Sila) in grado di trainare in termini di marketing territoriale l’intera regione.

La ricerca effettuata può essere replicata e verificata praticamente da chiunque. Abbiamo utilizzato, infatti, dei tool gratuiti e abbastanza semplici da usare come Google Trends, Keyword Tool, Seo Zoom e Ubersuggest.

Secondo i dati di Google Trends degli ultimi dodici mesi chi vuole informazioni sulla Calabria navigando su Google raramente lo fa per motivi di natura turistica. Le principali query, infatti, associate alla keyword “Calabria” riguardano argomenti come il meteo, l’informazione o semplicemente la vita quotidiana delle persone. Solo due, ovvero “mare calabria” e “villaggio calabria”, sono riconducibili al tema turismo.

Per avere un metro di paragone attendibile lo studio effettua lo stesso tipo di lavoro su Google Trends con la chiave “Puglia”. In questo caso, invece, la maggior parte delle query rimanda all’argomento turismo o a località a chiara vocazione turistica come Gravina in Puglia e il Salento.

I dati dei trend di Instagram ci raccontano una realtà solo parzialmente diversa. I numeri sul celebre social delle città e delle località marittime calabresi, ad esempio, sono abbastanza positivi e riescono tutto sommato a competere con quelli della maggior parte delle mete turistiche pugliesi. Il divario, diventa, invece sensibilmente più ampio quando la comparazione si sposta sugli hashtag e i trend di natura “regionale” (vedi confronto tra gli hashtag #Puglia vs #Calabria).

Esiste, quindi, un problema di percezione e di rappresentazione della Calabria, reso ancora più evidente dall’assenza di un’offerta turistica integrata e di una strategia di marketing territoriale che dia al brand Calabria un’identità forte e riconoscibile sia online che offline.