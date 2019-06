Scuole di specializzazione UMG non accreditate: Oliverio: “Decisione gravissima’

“Il parere dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di escludere dall’accreditamento ben sei scuole di specializzazione dell’ Università Magna Grecia di Catanzaro è gravissimo e inaccettabile”.

E’ quanto afferma, in una nota, il presidente della Regione Mario Oliverio.

“Chiederò al Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti – prosegue Oliverio- di sospendere ogni decisione e di approfondire prima di procedere. Una decisione negativa, infatti, farebbe pagare ingiustamente ed a caro prezzo le conseguenze del blocco delle assunzioni del personale medico e paramedico nella sanità calabrese e nell’Università di Catanzaro. Problematica che abbiano posto più volte, anche in occasione della nostra audizione nella Commissione competente della Camera dei Deputati, sul Decreto Sanità in Calabria in data 9 maggio.”

“La carenza di personale sanitario ed i relativi vuoti di organico nelle strutture sanitarie, determinati dal blocco delle assunzioni e dalle gestioni commissariali -aggiunge il presidente della Regione- non possono essere pagati dai giovani professionisti calabresi ai quali viene persino negata l’opportunità di accedere alle specializzazioni con un danno evidente per le loro prospettive e per il futuro dei servizi sanitari calabresi.”

“Non vorremmo dover leggere anche in questa scelta -conclude Oliverio- una ulteriore azione tesa alla marginalizzazione del sistema sanitario calabrese.”.