Salvini: “Porterò la Calabria a livello delle regioni avanzate”

“Ma vi pare che se il mio è il primo partito in provincia di Reggio Calabria e se da quelle parti la Lega ha in generale fatto il pieno di voti io non lavori per riportare quella meravigliosa regione al livello delle più avanzate”.

E’ quanto ha dichiarato ieri sera il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Porta a Porta. “Operazione difficile, lo so – ha continuato. Guai, però, a non provarci. Certo, ci vuole tempo, perché lì potrebbero vivere di turismo ma non hanno il Piano Spiagge. In compenso hanno purtroppo un disastroso sistema viario. Non parlo poi di Scuola e soprattutto Sanità, caratterizzata nel recente passato da sprechi e inefficienze malgrado punti d’eccellenza”.