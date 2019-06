Limitazioni al transito tra le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

Condividi

Per i lavori di manutenzione programmata e previsti dall’Accordo Quadro, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare tra le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Per il completamento degli interventi di pavimentazione lungo la statale 106 Jonica, fino al 3 luglio 2019 è in vigore il senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico o movieri, in tratti saltuari tra il km 195,800 e il km 248,700 tra i comuni di Sellia Marina (CZ) e Crotone.

Per il prosieguo degli interventi di ripristino della pavimentazione stradale lungo la statale 106 Jonica nel comune di Bova Marina in provincia di Reggio Calabria, fino al 15 settembre 2019, è in vigore lo spostamento su carreggiata opposta, tra il km 4,280 e il km 49,620, il divieto di sorpasso per gli autoveicoli e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Per il ripristino della pavimentazione lungo la statale 107 ‘Silana Crotonese’, a partire dalle ore 06:00 di lunedi’ 3 giugno e fino alle ore 18:00 del 19 luglio 2019 – ad esclusione dei giorni festivi – sarà in vigore il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri dal km 0,000 al km 95,000, in tratti saltuari, tra i territori comunali compresi tra Paola (CS) e Caccuri (KR).

Lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’ , per i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici della galleria “Sella di Marcellinara”, fino alle ore 23:59 di martedì 4 giugno 2019, è in vigore il restringimento della carreggiata sinistra dal km 19,500 al km 21,300, in entrambe le direzioni , il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli e limite massimo di velocità di 30 km/h.

Inoltre, a partire da mercoledì 5 giugno e fino alle ore 23:55 del 5 agosto 2019, lungo la statale 280 sarà in vigore la chiusura della carreggiata in direzione Catanzaro con scambio a doppio senso di circolazione sulla carreggiata direzione in Lamezia Terme dal km 20,100 al km 21,300.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.