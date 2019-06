Decreto Calabria, docenti universitari scrivono a Mattarella: “E’ incostituzionale”

Condividi

Sono pronti a firmare un ricorso alla Corte costituzionale contro il Decreto Calabria – che consente il reclutamento in Asl e ospedali di personale medico non ancora specializzato – oltre 100 docenti tra ordinari e associati dell’Università Federico II di Napoli, direttori di Scuole di specializzazione, presidenti di Scuole di Medicina, di Corsi di Laurea e direttori di Dipartimento universitari delle due università di Napoli. Coinvolti nella mobilitazione anche la conferenza dei Rettori e le associazioni nazionali dei docenti.

I docenti hanno intanto inviato stamani, in Pec, una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, ai presidenti dei due rami del parlamento, ai capigruppo di Camera e Senato e al presidente dei Rettori universitari italiani (Crui) in cui puntano il dito, col conforto di pareri legali, sui chiari profili di incostituzionalità del decreto riguardo, appunto, all’utilizzo di medici non ancora specializzati nei ruoli del Servizio sanitario nazionale.

“I profili di incostituzionalità – avverte Maria Triassi direttore di dipartimento e tra i primi firmatari del documento – sono chiari. In gioco ci sono la qualità dell’assistenza e il rischio di uno scenario di profonda dequalificazione della formazione specialistica medica e di conseguenza della qualità dell’assistenza pubblica che assumerebbe sempre di più i connotati dei Suburban hospitals statunitensi, luoghi di cura ove avviene l’apprendistato più che la formazione dei giovani laureati”. (ANSA)