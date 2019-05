Forza Nuova: “Impediremo lezione di Mimmo Lucano a La Sapienza di Roma”

Condividi

“Siamo pronti a bloccare la conferenza del sindaco indagato con un comizio di Roberto Fiore in piazzale Aldo Moro diremo no a Lucano, no alla sostituzione etnica, no al business dell’accoglienza.

Non possiamo tollerare che questo nemico dell’Italia salga in cattedra”. E’ questa la posizione di Forza Nuova in vista dell’incontro che il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, avrà lunedì all’ universita’ La Sapienza di Roma per parlare agli studenti dell’esperienza di Riace, del “cammino di rinascita di un paese abbandonato”. “Faremo di tutto affinché la conferenza si tenga, e si tenga, come deve avvenire in un Paese civile, nel rispetto delle opinioni che si vogliono esprimere”, ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti.n (ANSA)