(VIDEO)“Striscia la notizia” visita gli ospedali mai entrati in funzione in Calabria

"Striscia la notizia" visita gli ospedali mai entrati in funzione in Calabria

“Striscia la notizia” visita gli ospedali costruiti e mai entrati in funzione in Calabria. Prima tappa a Rosarno dove i lavori per la costruzione dell’ospedale, costati oltre sette miliardi delle vecchie lire, sono iniziati nel 1976 e completati nel 1991, con un inaugurazione dopo qualche anno. La struttura, però, non solo non è stata mai aperta, ma è stata completamente abbandonata.

L’ ospedale di Gerace, protagonista della seconda tappa del servizio, affonda le radici nel lontano 1977, allorquando, grazie ad un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per un importo complessivo di 9.636.152.812 di vecchie lire destinato al Comune di Gerace, furono avviati i lavori per la realizzazione di questa struttura, ubicata presso Via Largo Piana, e destinata a Presidio Ospedaliero con funzioni di luogo di cura di lungodegenza e riabilitazione ed avente una capienza di 120 posti letto. La struttura fu completata nei primi anni 90 per poi essere lasciata nel totale inutilizzo.

L’ultima tappa del servizio e’ stata a Girifalco, nel catanzarese. Protagonista, l’imponente opera abbandonata di contrada Serra. Un ospedale sorto agli inizi degli anni ’70 e che avrebbe dovuto “sostituire” il vecchio manicomio e che quasi terminato negli anni ’80 si è visto “superare” a causa della legge 180 (legge Basaglia) che aboliva gli stessi ospedali psichiatrici.

