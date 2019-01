Giorno della Memoria: sulla A2 due targhe commemorative

Condividi

In occasione della Giornata della Memoria Anas, in accordo con la Regione Calabria, ha installato questa mattina due targhe commemorative, sull’Autostrada A2 “del Mediterraneo” in entrambe le direzioni, nei pressi dello svincolo di a Tarsia, in provincia di Cosenza.

Le targhe, installate per segnalare il vicino campo di internamento di Ferramonti e commemorarne le vittime, si inseriscono nel più vasto programma di valorizzazione del territorio attraversato dall’“Autostrada del Mediterraneo”, individuando Ferramonti come luogo da segnalare lungo il tracciato per il suo alto valore storico e culturale.