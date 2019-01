Emergenza cinghiali, Adiconsum: “Mettere in sicurezza strade e autostrade calabresi”

Condividi

Anche in Calabria è allarme rosso per “l’emergenza cinghiali”. Il mancato rispetto dell’ambiente da parte dell’uomo ha snaturato il modo di vivere di questi animali che non trovando più cibo, affamati e quindi pericolosi abbandonano zone collinari e periferiche giungendo a valle alla ricerca di prede. Ad affermarlo Michele Gigliotti presidente ADICONSUM Calabria.

La conseguenza, purtroppo sempre più spesso, è il verificarsi di incidenti stradali come quello verificatosi da pochi giorni sull’A1 in cui ha perso la vita un ventottenne e sono rimaste ferite 10 persone. Le cause di questa tragedia è costituita da falle nella recinzione che hanno consentito il passaggio di alcuni cinghiali, pertanto le autorità competenti hanno chiesto di verificare la situazione della rete autostradale per mettere in sicurezza l’intero tratto.

Come ADICOSUM Calabria – conclude Gigliotti – sollecitiamo il concessionario delle reti autostradali e a scorrimento veloce ad attuare urgenti verifiche e mantenere gli standard di sicurezza previsti anche nella nostra Regione. Sono molteplici le segnalazioni di agricoltori e semplici cittadini calabresi che segnalano la presenza di cinghiali che indisturbati si aggirano in prossimità di strade percorse dagli utenti. Ci auguriamo che la Regione Calabria di concerto con le autorità preposte sia attenta affinchè siano avviate le procedure necessarie per evitare che nel nostro territorio accadano simili e nefasti accadimenti.