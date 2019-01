Autostrade – In Calabria arrivano le colonnine di ricarica per le auto elettriche

Condividi

L’Anas ha avviato il progetto per l’installazione di colonnine di ricarica nelle aree di servizio delle autostrade che gestisce direttamente. Una buona notizia, che segue l’arrivo della prima ricarica sulla Milano-Torino a Rho.

Il progetto è partito con la pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento delle concessioni. Interessate le aree di servizio che prevedono le colonnine di ricarica veloce sulla A2 Autostrada del Mediterraneo (la Salerno-Reggio Calabria) e sulla A19 Palermo-Catania. Oltre che in 10 aree di servizio lungo le autostrade A90 GrandeRaccordo Anulare (GRA) di Roma e A91 autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino. In pratica chi vincerà le gare sarà vincolato a installare le colonnine, secondo standard predefiniti. Attualmente, il servizio di ricarica è già disponibile presso l’area di servizio di Selva Candida Esterna del GRA di Roma, una delle arterie più trafficate d’Italia con picchi di 168.000 veicoli al giorno.