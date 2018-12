Sessant’anni di Rai in Calabria: pronti i festeggiamenti

Condividi

Insieme a tanti lavoratori della RAI si e’ cercata una motivazione che unisse gli sforzi di tutte le generazioni e di tutte le categorie lavorative, nessuna esclusa.

Abbiamo trovato un filo conduttore che si trova nelle splendida e poliedrica figura del primo Direttore della Sede Regionale , ovvero di Enrico Mascilli Migliorini. Nel 2013, grazie a RAISenior e’ stato organizzato un convegno all’UNICAL: RAI, servizio pubblico, territorio:

ieri,oggi e domani, in collaborazione con la stessa Sede Regionale e con tante Direzioni Aziendali Nazionali della RAI e’ stato possibile durante un lungo monologo registrato magistralmente in audio/video da Umberto Casella attuale Direttore di Nuova Armonia a Napoli a casa dello stesso Mascilli ad ottobre del 2013, in quel monologo Enrico Mascilli Migliorini ci ha raccontato tante curiosita’, sulla Sede calabrese. Tra le tante curiosita’ ci racconto’ di un giovane studente di Cosenza, non ricordando il nome, che ando’ a Torino per studiare ingegneria al politecnico divenendo poi responsabile della progettazione di tutte le reti di ponti radio della RAI, e che contribui alla realizzazione degli impianti per collegare la Sede di via Monte Santo di Cosenza alla rete nazionale della RAI. Altro aspetto importante degli uomini illustri che la Calabria e Cosenza, in particolare, possono vantare e’ che l’ing. Cristofaro Eduardo, nome ritrovato di recente, in occasione di un convegno e’ lo zio di Stefano Rodota’.

Alla Sua morte avvenuta un paio di anni piu’ tardi nel 2016 sul corriere del mezzogiorno del Corriere della Sera Mascilli Migliorini fu ricordato da Giuseppe Galasso come ‘EROE DEI GIORNI FERIALI” per le imponenti iniziative che realizzo’ nella sua vita, che hanno lasciato un solco indelebile, a cominciare dalla fondazione del quotidiano Messaggero Veneto che e’ ancora presente sullo scenario dell’informazione

Mascilli Migliorini ninzitutto giro’ per la Calabria in lungo e in largo per aumentare la copertura radio dei segnali radiofonici e televisivi della RAI, la prima trasmissione della Televisione avvenne da Torino solo dal 1954, percio’ si deve a Mascilli Migliorini e a tutti i tecnici dell’ Alta Frequeza della Sede RAI che hanno permesso di abbellire le montagne della Calabria, grazie alle torri trasmittenti della RAI si offrivano cosi’ ai turisti dei vari Parchi Nazionali dei punti di riferimento, delle mete per gustare i meravigliosi panorami della Calabria stessa. Mascilli, come tutti i Direttori di Sede poteva firmare contratti di compra-vendita dei terreni per i trasmettitori ovviamente su delega diretta dell’ allora Amministratore Delegato l’ing. Rodino’, tale diffusione capillare dei ripetitori fu riconosciuta piu’ tardi dal Direttore Generale Biagio Agnes in un convegno a Rossano (CS) 13 e 14 giugno 1986 dal suggestivo titolo: “La RAI e il MEZZOGIORNO: professionalita’ e impegno civile . Poi Mascilli seguiva le trasmissioni giornalistiche e i programmi radiofonici e fece un programma radiofonico sull’eroe degli Albanesi Giorgio Castrita Scanderberg per il quale la citta’ di Napoli gli conferi’ un ambito premio, appunto “Premio Citta’ di Napoli”.

Per ricordare tale data storica, la sede ha organizzato vari eventi due giorno 11 Dicembre 2018 un convegno da titolo: VERITA’ E STRATEGIA DEL CONSENSO dalla Comunicazione di Massa ai social Media, a cui prenderanno parte il Presidente dell’Ordine Nazioanle dei Giornalisti il dott. Carlo Verna, il Direttore dell’Istituto di Formazione di Giornalismo di Urbino, che e’ stato fondato da Mascilli Migliorini e altri docenti e autorevole presenza dei Vescovi di Cosenza –Bisignano Mons. Francesco Nole’ e l’Eparca della Diocesi Continentale di Lungro della chiesa bizantina cattolica in Italia di rito orientale Mons. Donato Oliverio e il dott. Antonio Minasi gia’ Dirigente RAI Capo Struttura dei PROGRAMMI REGIONALI , segue la sera del 11 dicembre lo spettacolo al Teatro Rendano della citta Cosenza che gia’ ha fatto sold out offerto alla RAI dal Liceo Musicale Lucrezia della Valle : “e se domani fosse ieri”, commedia musicale liberamente tratta da “Se il tempo fosse un gambero”

Inoltre per mantenere fede ai principi di fondazione di un Servizio Pubblico Radio Televisivo che si basa su tre pilastri: Informazione, Educazione e Intrattenimento nonche’ all’importantissimo rapporto con il Territorio sono stati organizzati altri due eventi in altre citta’ importanti della Calabria uno il giorno 13 Dicembre p.v. presso il Consiglio Regionale su; “il linguaggio televisivo nella TV dei ragazzi” a cui prendera’ parte oltre al Garante per l’infanzia e l’Adolescenza Antonio Marziale, anche il Vice Direttore della Direzione RAI Ragazzi dott.ssa Mussi Bollini l’Assessore del Comune di Reggio Calabria alla pubblica istruzione docente di scuola superiore prof.ssa Lucia Anita Nucera, il Presidente del CoReCom Calabria dott. Pino Rotta, il Prof. Giampiero Gamaleri docente di Sociologia e gia’ Direttore del Dipartimento . Mentre presso l’Universita’ della Magna Grecia di Catanzaro il cui si parlera’ di “IL TEATRO IN TELEVISIONE” a cui partecipera’ il Direttore delal Sede della Liguria anche per le sue esperienze di Direttore di RAIDUE e di RAI5, dott. Massimo Ferrario il programmista – regista dott. Roberto de Napoli e altri relatori come la dott.ssa Tiziana Iaquinta che trattera’ un tema molto importante sulla pedagogia del dolore da far comprendere ai degenti del Policlinico Universitario della stessa Universita’ Magna Grecia attraverso rappresentazioni teatrali.

Giorno 11 dicembre 2018 anche grazie alla fattiva collaborazione della TGRCalabria diretta dal Capo Redattore dott. Luca Ponzi, le celebrazioni dei 60 anni per la inaugurazione della sede della RAIRadiotelevisione Italiana sara’ annunziata nel corso di Buongiorno Regione, tempo permettendo,sfilera’ nel cortile interno della Sede RAI a Cosenza la Fanfara del 1 Reggimento dei Bersaglieri presente a Cosenza.

In ogni intervento culturale che si svolgeranno nel corso del mese di Dicembre – come ha confermato il direttore della sede Demetrio Crucitti – verra’ proiettato un video realizzato dalla Produzione della Sede magistralmente commentato, dalla gia’ programmista – regista RAI dott.ssa Eugeni Anna Bruna, che illustrera’ gli ultimi sessanta anni della Calabria ricordando anche un intervento storico di Corrado Alvaro, trasmesso via radio da Napoli, negli anni precedenti all’inaugurazione della Sede, in cui annunciava la nascita del giornale radio della Calabria.