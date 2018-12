Sequestrati 2 quintali fuochi pirotecnici illegali, due denunce nel cosentino

Condividi

I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Rossano e della Tenenza di Corigliano Calabro, nell’ambito del dispositivo predisposto, nel periodo delle festivita’ natalizie contro le violazioni nel settore della illecita detenzione e commercializzazione di fuochi pirotecnici, hanno sequestrato, nel comune di Acri e di Corigliano – Rossano circa 200 kg di materiale pirotecnico abusivamente detenuto e denunciato alla competente Autorita’ Giudiziaria 2 cittadini italiani.

I militari hanno individuato, all’interno della zona industriale di Rossano e del centro abitato di Acri, due magazzini dove erano state rilevate anomale movimentazioni di persone e mezzi. Le successive perquisizioni locali, effettuate alla presenza dei proprietari, permettevano di rinvenire, in entrambi i casi, numerosi scatoloni ammassati contenenti materiale pirico. I proprietari non sono risultati in possesso della certificazione autorizzativa e sono qui di stati sequestrati 10.906 pezzi tra batterie e grossi petardi per un totale di circa 14.704 bocche di fuoco. I proprietari, entrambi cittadini italiani di cui uno con specifici precedenti di polizia, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari.