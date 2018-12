Scoppia condotta – Danni in strada Cosenza

Una conduttura idrica principale è scoppiata stamattina, per cause in corso d’accertamento, nel centro di Cosenza, lungo corso Umberto, provocando il cedimento di una parte di sede stradale.

Un’automobile è rimasta bloccata nell’asfalto a causa della grossa buca che si é aperta. Il conducente della vettura non ha riportato, comunque, alcuna conseguenza ed é stato lui stesso, con il cellulare, ad avvertire di quanto era accaduto i vigili del fuoco, che sono giunti poco dopo.

Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri. (ANSA)