Raccolta differenziata, 2018 da record a Rende

Il 2018 si chiude con degli ottimi risultati sul fronte della raccolta differenziata a Rende.

Il Comune infatti è il primo in Calabria, tra le città con popolazione superiore a 30 mila abitanti per percentuale di rifiuti differenziati: oltre il 70% secondo le stime comunicate ad Arpacal nel corso dell’ultimo rapporto. Un risultato eccellente, considerando le peculiarità del territorio: “Rende sottolinea il sindaco Marcello Manna serve una popolazione di circa 60 mila persone tra residenti e universitari. In questi 18 mesi, dall’inizio del sistema porta a porta abbiamo lavorato in stretta sinergia con Calabra Maceri per migliorare il servizio. I rendesi hanno dimostrato una grande sensibilità verso i temi legati all’ ambiente, senza il prezioso contributo di tutti i cittadini non sarebbe mai stato possibile arrivare a queste cifre in tempi record. Da questa estate- ricorda inoltre Manna abbiamo avviato la seconda fase della raccolta differenziata- insieme alla Polizia Municipale e agli addetti di Calabra Maceri- sono state intensificate le operazioni di controllo e verifica sul corretto conferimento dei rifiuti. Parallelamente sono iniziati anche gli incontri con gli amministratori di condominio. Per promuovere ulteriormente la differenziata, sono stati installati due ecocompattatori in città, le macchinette mangia bottiglie hanno avuto un enorme successo.”