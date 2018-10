Messina – Giovedì presentazione della II edizione “Messina Street Food Fest”

Condividi

Si terrà giovedì 4 ottobre, alle 10.30, nella sala Giunta di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Messina Street Food Fest.

La grande festa del cibo di strada, co-organizzata da Confesercenti Messina e dal Comune di Messina, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e della Camera di Commercio, si svolgerà a piazza Cairoli da giovedì 11 a domenica 14 ottobre.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività produttive e promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e il team organizzativo della manifestazione.

Saranno inoltre presenti il presidente del Cirs Maria Celeste Celi, il prof. Giuseppe Vita, direttore U.O.C di Neurologia e Malattie Neuromuscolari del Policlinico Universitario di Messina e responsabile scientifico del Centro Clinico Nemo Sud, Carmelo Caporlingua presidente dell’associazione Autismo Onlus e Danilo Rizzo, responsabile risorse umane e pianificazione di Autismo Onlus. Ai tre partner solidali di Messina Street Food Fest saranno infatti devoluti gli incassi degli show cooking, a cui sarà possibile accedere in cambio di una piccola donazione.

All’appuntamento con la Stampa presenzierà anche la referente per Messina dell’AIC (Associazione Italiana Celiachia) Annalisa Cotugno.

L’evento, dopo il successo della I edizione, si presenta in una veste rinnovata ed arricchita di numerosi elementi di novità.

Nel corso della conferenza stampa verrà illustrato nel dettaglio il programma della kermesse.