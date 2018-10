Marrelli Hospital, Tripodi (FI): In piazza con operatori, interpellanza al Governo

Condividi

“Stamani, da calabrese e parlamentare che ha a cuore la tutela dei posti di lavoro e il diritto alla Salute dei propri concittadini, saró in piazza a Roma, al fianco degli amministratori crotonesi e degli operatori del Marrelli Hospital per manifestare la mia vicinanza al personale di una struttura fiore all’occhiello della sanità calabrese che, grazie a scelte scellerate del commissario regionale rischia la chiusura”.

Lo dichiara Maria Tripodi deputata calabrese di Forza Italia, che prosegue “e’ vergognoso come la nostra regione spenda fino a 300 milioni di euro l’anno per curare fuori regione i pazienti, che per carenze di servizi usufruiscono di altre strutture, e scelga di chiudere un polo di eccellenza come il Marrelli, mandando a casa 350 dipendenti. Non c’è più tempo da perdere, venerdì presenterò un’interpellanza urgente al Governo per chiedere spiegazioni e una risoluzione della vicenda. I ministeri interessati hanno il dovere di dare risposte a un territorio vilipeso da politiche fallimentari di un Commissariamento che si potrae da tempo e che ha portato la sanità calabrese al collasso”, conclude l’esponente azzurra.