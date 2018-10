Lamezia – Nasce ufficialmente la nuova “Scuola di Chitarra Liuto”

Condividi

Dopo la serie di concerti in tutto il territorio calabrese del mese di settembre, nasce ufficialmente la nuova “Scuola di Chitarra Liuto”, centro professionale diretto dal M° Francesco Luca Laganà (laureato in chitarra moderna al “Saint Louis College of Music” di Roma e al Conservatorio “Tchaikovsky” con il massimo dei voti), alla guida di uno staff del tutto rinnovato di soli maestri di chitarra, novità assoluta per la città di Lamezia Terme.

Nella nuova avventura della sua scuola, Laganà sarà affiancato dal vice presidente Emanuele Laganà, dall’Orchestra di Chitarre del M° Enza Sciotto e dal M° Paolo Isabella, quest’ultimo protagonista, insieme allo stesso direttore, dello Stark-Duo visto all’opera durante le numerose esibizioni dello scorso mese.

I corsi di chitarra rock, invece, saranno affidati a Salvatore Cannizzaro, giovane talento cresciuto e formatosi proprio presso la “Liuto”, mentre i corsi “Hobby” daranno la possibilità di studiare la chitarra anche in età avanzata. Da menzionare, infine, l’importante presenza del M° Antonio Macchione, promotore del rivoluzionario metodo Gordon, teoria che ha profondamente cambiato la didattica musicale secondo cui la musica può essere appresa seguendo gli stessi meccanismi di apprendimento della lingua materna.

La scuola, inoltre, può vantare l’unica orchestra per bambini da 4 anni in su e le baby band Liuto.

La direzione e segreteria è affidata a Valeria Deidda e Bruno Laganà.